Bleach: un cosplay di Tia Harribel pronta all'assalto nella foto di Jannet

L'Hueco Mundo è una terra desolata, un mondo spirituale a parte dove soltanto le più aride delle anime si possono radunare. I suoi abitanti sono infatti gli hollow, coloro che nascono da spiriti corrotti e che non a caso sono stati per lungo tempo gli antagonisti principali della storia di Bleach. Ci sono però varie categorie di hollow.

Oltre gli hollow semplici, ci sono i menos grande, gli adjucas e i vasto lorde. Tre categorie dai livelli di forza e potenzialità completamente diverse, e ciò lo si nota bene nella saga dell'Hueco Mundo di Bleach. Da quando Aizen è riuscito a far evolvere più velocemente gli hollow in arrancar, dotandoli di poteri superiori alla norma, questi sono diventati ancora più potenti e capaci di creare pericoli agli shinigami. Però soltanto i più forti, ovvero quegli arrancar che sono nati dai vasto lorde, hanno potenze davvero assurde.

Nei ranghi degli Espada, ovvero i dieci arrancar più potenti dell'esercito di Aizen, c'è Tia Harribel. La donna è la terza in ordine di forza e ha al suo servizio delle fracciòn esclusivamente donne, creandosi quindi un dominio al femminile. Dimostrò la sua forza durante la guerra della falsa Karakura, ma ora la può mostrare anche in questo scatto realizzato dalla cosplayer russa Jannet, una delle più famose in rete.

Su Instagram, ha caricato il suo cosplay di Tia Harribel con la divisa bianca da espada e prima di mostrare i resti del suo scheletro da hollow o il suo rilascio. Una versione davvero intrigante della nemica apparsa in Bleach, oltre che, ovviamente, davvero molto fedele.