Bleach: un cosplay di Unohana Kenpachi con uno sguardo etereo

Ci sono molti nemici che si sono rivelati dopo millenni di basso profilo in Bleach: Thousand Year Blood War. I quincy, quegli esseri che un tempo governavano la Soul Society e l'altro mondo insieme agli shinigami, furono scacciati e ora sono tornati per la loro vendetta, capitanati dal potente e misterioso Yhwach.

C'è ancora molto da rivelare su di lui, con tanti contenuti destinati alla seconda parte di Bleach: Thousand Year Blood War, che arriverà nel corso del 2023. Intanto però già qualche personaggio, non solo tra i nemici, ha dimostrato di essere una persona completamente diversa. Sicuramente ha fatto scalpore il caso di Unohana Retsu. La donna è da tempo immemore ricordata come una persona tranquilla, a capo della divisione medica del Gotei 13, la quarta divisione. Nelle varie battaglie che si sono susseguite, non ha mai mostrato la benché minima sete di sangue o grande abilità con la zanpakuto oltre shikai e bankai.

Tuttavia, in uno degli ultimi episodi di Bleach: Thousand Year Blood War, la donna è stata costretta a rivelarsi per chi è davvero. In realtà è un capitano da tempo immemore e una delle più pericolose shinigami della Soul Society ed è stata soprattutto la prima Kenpachi. La sfida con lei è stata quindi fondamentale per l'evoluzione di Zaraki, che deve comprendere i suoi poteri.

E davanti a lui si è parata una Unohana Kenpachi come in questo cosplay. Non c'è più la tranquilla e mite Unohana Retsu apparsa nella prima serie di Bleach, invece c'è questa donna dallo sguardo etereo che con quella spada sguainata di certo non promette molto bene per il malcapitato che deve affrontarla.

Un altro mistero è quello della madre di Ichigo, risolto in uno degli ultimi episodi della stagione.