Bleach: questo cosplay di Yoruichi è pronta per affrontare la Guerra Millenaria

Tutti lo attendevano e alla fine è successo: Ichigo Kurosaki è tornato. Il protagonista di tante storie realizzate da Tite Kubo si era preso un lungo stop dopo la fine della saga dei Fullbringer, che l'anime aveva portato a termine nell'ormai lontano 2012. Adesso però è stato il momento della sfida di Bleach: Thousand Year Blood War.

L'anime è incentrato esclusivamente sulla saga finale del manga di Kubo, raccontata dal volume 55 fino all'ultimo, il 74. Ovviamente non è tornato soltanto il protagonista, dato che fin dai primi episodi Bleach: Thousand Year Blood War ha coinvolto praticamente tutto il cast dell'anime che conoscevamo un tempo, aggiungendoci ovviamente anche i cattivi di turno, quasi tutti inediti. Per affrontare un esercito così grande c'è infatti bisogno di far scendere in campo tutte le forze a disposizione, e ciò significa anche i pezzi grossi come Genryusai Yamamoto, il sempre misterioso Kisuke Urahara oppure la spericolata Yoruichi Shihouin.

L'ex comandante della famiglia è tornata anche in questa occasione con un ruolo di mentore, ma ci vorrà tempo prima di rivederla dato che Bleach: Thousand Year Blood War non tornerà presto. Intanto però ci si può consolare con questo cosplay di Yoruichi Shihouin da Bleach realizzato da Megumi. Oltre la carnagione oscura, che già la rende perfetta per il personaggio, la cosplayer indossa la calzamaglia nera attillata da combattimento che Yoruichi ha usato tantissime volte durante gli episodi della prima serie. La posa sembra perfetta per un riscaldamento muscolare subito prima di una battaglia, che potrebbe essere in grado di risolvere alla velocità della luce grazie ai suoi poteri fulminei.