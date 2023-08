Bleach: un cosplay di Yoruichi Shihoin in posa per voi

Ichigo Kurosaki si è ritrovato in pericolo ed è riuscito ad affrontarlo con successo. Il ragazzo in grado di vedere i fantasmi si è calato immediatamente bene nella sua nuova realtà da shinigami, dando vita alle gesta di Bleach, il famoso manga scritto e disegnato da Tite Kubo tra il 2001 e il 2016.

La sua forza era presente fin dall'inizio ed era espressa in particolar modo da uno spadone gigante molto diverso dalle solite zanpakuto. Tuttavia, il ragazzo ha potuto rifinire il proprio potere grazie ad alcuni maestri d'eccezione. Oltre Kisuke Urahara, che ha anche stimolato la nascita del suo hollow, Ichigo ha potuto contare sull'aiuto di Yoruichi Shihoin, collega di vecchia data di Urahara ed ex capitano del Gotei 13.

Yoruichi Shihoin è un personaggio affascinante e misterioso nell'universo di Bleach, essendo legata a quel passato che spesso viene oscurato e nascosto. Originariamente introdotta come gatto che aiuta Urahara al negozio e poi come guida per Ichigo e gli altri nell'invasione alla Soul Society, è stata in realtà capitano della seconda divisione del Gotei 13. Yoruichi è nota per il suo carisma, la sua abilità nelle arti spirituali e il suo carattere giocoso.

Per chi la adora, sarà interessante osservare questo cosplay di Yoruichi Shihoin da Bleach. La cosplayer Oniksiya si è messa in posa, sfruttando il vecchio abito nero sbracciato che Yoruichi usava quando operava come assassina della Soul Society. Pronta per rigettarsi sul campo di battaglia, riesce sicuramente ad affascinare e colpire tutti, in più modi.