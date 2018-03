Bleach: curiosi di guardare Tite Kubo mentre disegna una delle scene finali del manga?

L'annuncio e la campagna promozionale del film live-action sta riportando in auge l'opera di, mai davvero sopita nel cuore dei suoi appassionati. Il manga diè terminato da qualche anno, ma siete curiosi di guardare il sensei all'opera mentre disegna alcune tavole dei capitoli finali del manga?

Il maestro Tite Kubo in persona, difatti, ha diffuso in Rete un video in cui disegna alcune battaglie presenti nei capitoli conclusivi del manga, corrispondenti alla fase finale della Saga della Guerra dei Mille Anni. La clip è stata poi postata su Reddit, di cui vi riportiamo il link in calce all'articolo.

Nel video possiamo ammirare, nel dettaglio, tutto il processo creativo che ha portato Kubo a realizzare il manga di Bleach, dal character design alla costruzione delle vignette su pagina, fino alla rappresentazione delle battaglie.

Ricordiamo che il manga di Bleach è stato serializzato su Weekly Shonen Jump, edito Shueisha, dal 2001 al 2016 e l'opera completa conta in tutto 74 volumi. Il manga è arrivato a conclusione anche in Italia, proprio recentemente, con la pubblicazione del 74° volume della serie che nel nostro Paese è edita da Planet Manga.

L'anime di Bleach è stato realizzato da Studio Pierrot (Naruto, Naruto Shippuden, Boruto: Naruto Next Generations, Tokyo Ghoul) ma si è concluso senza trasporre l'ultima saga del fumetto.