Bleach: l'ora di debutto in Giappone della Guerra Millenaria

A poche ore dal debutto sulle piattaforme Hulu e Disney+ di Bleach: la Guerra Millenaria, il sito ufficiale e le pagine social dell’anime prodotto dallo studio Pierrot hanno comunicato l’ora precisa in cui gli spettatori che vivono in Giappone potranno assistere all’inizio dell’ultima grande avventura di Ichigo Kurosaki e compagni.

Intitolato “La Guerra del Sangue” il primo episodio, o il 367esimo per riprendere la numerazione della serie interrotta più di dieci anni fa, verrà trasmesso alla mezzanotte di stasera, 10 ottobre, sui canali TV Tokyo e BS TV Tokyo, mentre arriverà su Sendai Broadcasting alle ore 2:00 della notte dell’11 ottobre 2022. Un orario che potrebbe risultare proibitivo per molti spettatori, ma che vista la popolarità e il seguito dei canali, tra i più seguiti del Sol Levante, farà registrare sicuramente un grande share per l’inizio di una delle produzioni anime più attese della stagione autunnale.

In fondo alla pagina potete vedere il post ufficiale col quale è stato presentato l’orario di trasmissione, con annesso il trailer dove viene evidenziata l’amicizia tra i protagonisti, in particolare tra Ichigo, Sado, Orihime e Uryu. Per concludere ricordiamo che è stato rivelato il numero degli episodi totali de La Guerra Millenaria, e vi lasciamo all’ultimo trailer del nuovo anime di Bleach.