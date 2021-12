Bleach, ecco la dedica di Eiichiro Oda all'autore del manga Tite Kubo

Buon Compleanno, Bleach! L'opera di Tite Kubo compie 20 anni, seguendo le avventure di Ichigo Kurosaki dal lontano 2001. Dopo svariate pause e interruzioni, nel 2021 la serie è tornata con un capitolo speciale, e proprio in questi giorni è stata allestita una mostra per i 20 anni di Bleach.

Lo stesso Tite Kubo ha realizzato un poster per la mostra di Bleach, chiamata Bleach Ex. e allestita a Tokyo dal 18 dicembre fino al prossimo 16 gennaio. Un traguardo non da tutti, quello dei 20 anni di pubblicazione, che Bleach è riuscito a tagliare alla grande grazie ai tanti fan che l'hanno supportato.

Anche il maestro Eiichiro Oda, autore di One Piece, si è voluto congratulare con Tite Kubo. Nella traduzione del messaggio di Oda pubblicata su Twitter da @sandman_AP, possiamo leggere le sincere parole di stima dell'autore nei confronti di Bleach e di Kubo.

"Anni fa, Kubo annunciò pubblicamente in radio "io odio Oda!" Volete sapere se io provi rancore verso Kubo? Beh, sì! Detto questo, la sua affermazione non mi è parsa maleducata. Attualmente, non disprezzo Kubo considerando la sua audacia a fare certe dichiarazioni in pubblico. lol"

In questa prima parte del messaggio, il maestro Oda risponde a un'intervista di Kubo del 2017, dove affermava di essersi sentito frustrato nei confronti del mangaka di One Piece all'inizio della loro carriera. Eiichiro Oda ha ovviamente risposto scherzosamente a Kubo, per poi congratularsi nel resto del messaggio.

"Ricordo il manga di debutto di Kubo, avevamo quasi la stessa età. Ho pensato "Wow, questo nuovo mangaka sa disegnare molto bene. Anche la sua idea è buona. Il suo stile di disegno ci mostra che è una persona molto sicura di sé." Dopo le sue dichiarazioni, ora posso dire che sono sicuro al 100% che Kubo è un super lavoratore, davvero competitivo. Sono sicuro tu sia imbarazzato ora, Tite Kubo. lol"

Nel finale del messaggio, Oda invita Tite Kubo a bere un drink insieme: "Sei un grande lavoratore! Congratulazioni per il 20° anniversario di Bleach! Andiamo a prendere un drink insieme il prima possibile".

Una splendida dichiarazione di stima, da uno degli autori migliori del nuovo millennio a un altro.