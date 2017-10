Bleach: un designer pubblica alcuni artwork legati all'anime

Il manga di Bleach, a cura di Tite Kubo, è terminato ormai da qualche anno, mentre l'anime ha subito una brusca interruzione da molto prima - saltando a piè pari, di fatto, l'ultimo e importante arco narrativo della Guerra dei Mille Anni. Un celebre character designer della serie, però, ha dimostrato di essere ancora interessato nel progetto.

Parliamo di Masashi Kudo, character designer presso Studio Pierrot, che in queste ore ha condiviso sul proprio account Twitter alcuni artwork dedicati ai protagonisti di Bleach. Le illustrazioni ritraggono Ichigo Kurosaki e Rukia Kuchiki, un gruppo di donne dell'opera di Kubo e infine una bellissima immagine della sexy Yoruichi.

Interrogato, poi, sul possibile ritorno dell'anime di Bleach, Masashi Kudo ha dichiarato di sperare, insieme al resto dello staff dello studio di animazione, che un giorno il progetto possa risorgere dalle ceneri. Purtroppo, il designer fa sapere anche che Studio Pierrot non ha ancora in programma di riprendere in mano la trasposizione anime dell'opera di Tite Kubo.

Qualche tempo fa, in ogni caso, qualche appassionato fantasioso propose il trailer fan made della mai realizzata trasposizione della Guerra dei Mille Anni di Bleach.