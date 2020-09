Bleach: tutti i dettagli sulla misteriosa figura di Kisuke Urahara

Nonostante sia spesso nell'ombra, Keisuke Urahara è un personaggio cardine di Bleach. La sua figura, però, è tutt'ora immersa nel mistero e i fan sanno ben poco di lui. Scopriamo insieme tutti i dettagli su di lui!

Il principale antagonista di Bleach è Sosuke Aizen, losca figura che per raggiungere i suoi scopi aveva generato una seria minaccia per le vite dei protagonisti. Tuttavia, dietro il suo piano malvagio si è scoperto esserci la mente di Kisuke Urahara.

Quando Aizen era un tenente della Squadra 5, Kisuke era a capo di alcune ricerche proibite, dalle quali nacque l'Hogyoku. Disturbato da questi risultati, interruppe i suoi studi, lasciandoli però incustoditi nelle mani di Sosuke Aizen.

Nonostante fosse ormai fuori dai giochi, Kisuke si sentiva ancora relegato per gli errori compiuti in passato; solamente diversi anni dopo riuscirà a espiare le sue colpe divenendo un fidato alleato di Ichigo Kurosaki.

Kisuke ha cresciuto e addestrato Ichigo per diventare un Soul Reaper. Ma se in un primo momento si pensava lo avesse fatto per aiutare il ragazzo a salvare Rukia dalla Soul Society, in seguito si sono scoperte le sue reali intenzioni. Kisuke ha sempre compiuto le sue mosse gestendo una lotta dietro le quinte con Aizen. Kisuke è stato la causa scatenante di tutti i mali, ma prendendosi le sue responsabilità si è trasformato in un eroe tanto quanto lo è stato Ichigo.

