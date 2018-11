Bleach: disponibile il primo episodio di un anime fan made sulla Guerra dei Mille Anni

L'arco narrativo finale di Bleach, la Guerra dei Mille Anni, non è stato mai realizzato nell'adattamento anime. Ci hanno pensato alcuni appassionati, che hanno realizzato un fan made. È disponibile da un paio di giorni il primo episodio.

L'anime fan made è realizzato da Retro Ryno e dal suo staff di supporto, che hanno pubblicato il primo episodio della serie su You Tube. La prima puntata, che potete visualizzare in alto, dura circa 12 minuti e ci mostra una reinterpretazione dei fan della saga della Guerra dei Mille Anni in Bleach.

L'autore del fan made ha così commentato il progetto:

"Non vedo l'ora di lavorare all'episodio 2, e lo farò per tutti voi. Sto realizzando solo adesso il lavoro che sto svolgendo. Vi chiedo di continuare a seguirmi, perché ci saranno tanti miglioramenti in futuro!".

Ricordiamo che Studio Pierrot, lo staff di animazione che ha realizzato la trasposizione anime di Bleach, non ha mai trasposto la saga finale del manga di Tite Kubo in versione animata: la serie televisiva, infatti, fu interrotta con l'arco narrativo dei Fullbringer, lasciando di fatto incompiute le vicende di Ichigo Kurosaki e i suoi compagni Shinigami.

Ricordiamo, però, che Studio Pierrot sarà presente al Jump Festa 2018 e che, tra gli annunci previsti per il panel della compagnia, potrebbe esserci anche Bleach.