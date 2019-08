Bleach: il doppiatore di Ichigo condivide una petizione per il ritorno dell'anime

I fan di Bleach sono ansiosi di assistere al ritorno dell'anime, tuttavia di ufficiale non è mai stato diramato nulla, facendo affievolire sempre di più la speranza di una nuova messa in onda. Ma la fanbase non si dà per vinta.

Un fan dell'opera di Tite Kubo ha dato inizio ad una petizione per far ripartire l'anime di Bleach nella stagione 2019/2020, e questa iniziativa ha trovato il benestare di una personalità piuttosto nota del doppiaggio di Bleach.

La voce di Ichigo Kurosaki, Johnny Yong Bosch, ha condiviso la petizione sul suo profilo Twitter dicendo di non sapere chi l'avesse iniziata, tuttavia il doppiatore l'ha firmata e ora la sta rendendo popolare per tutta la rete. E' chiara quindi la sua intenzione di voler partecipare nuovamente al progetto, e possiamo solo sperare che la sua volontà venga ascoltata insieme a quella di tutti i fan.

La petizione in questione ha raccolto più di 53.000 firme fino ad ora. La raccolta di consensi è stata messa in moto per mostrare a Shueisha e Studio Pierrot che la fanbase di Bleach è ancora viva e appassionata. Di seguito potete leggere il messaggio in coda alla petizione:

"Al fine di mostrare la serietà di noi fan, raccoglieremo delle firme e acquisteremo il merchandise di Bleach per palesare il nostro supporto alla serie. La domanda per un ritorno dell'anime è alta. In onore di Tite Kubo, per favore animate la parte finale di Bleach, la Guerra dei Mille Anni".

Vedremo se questa iniziativa riuscirà a far breccia nella fortezza di Shueisha per regalare all'anime di Bleach l'adattamento dell'ultimo arco del manga. Una fan ha realizzato un magnifico cosplay di Rukia che ha riscosso molto successo in giro per il web.

La Guerra dei Mille Anni sta ricevendo un adattamento attraverso un progetto fanmade.