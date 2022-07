Bleach: I doppiatori di Ichigo ricreano una celebre scena dell'anime

Sono passati dieci anni dalla conclusione della serie animata dedicata all'opera di Tite Kubo, nonostante questo, durante la scorsa edizione del Jump Festival è stato annunciata una nuova stagione di Bleach, incentrata sulla Saga della Guerra Sanguinosa dei Mille Anni. Nel frattempo, i doppiatori del protagonista hanno partecipato ad un'intervista.

In calce alla notizia trovate il filmato condiviso dall'account Twitter ufficiale di VizMedia, in cui il doppiatore ufficiale giapponese e quello americano di Ichigo ricreano una famosa scena dell'anime di Bleach. Il messaggio è stato apprezzato dai numerosi appassionati della serie, ansiosi di vedere la trasposizione di uno degli ultimi archi narrativi del manga. Masakazu Morita e Johnny Yong Bosch saranno di nuovo la voce del celebre protagonista, mentre la regia dell'anime è stata affidata a Tomohisa Taguchi, già conosciuto per il suo lavoro in Akudama Drive e Twin Star Exorcist. Lo studio Pierrot invece produrrà le prossime puntate inedite, che saranno disponibili per la visione a partire dal prossimo 22 ottobre. Cosa ne pensate dell'inaspettato ritorno di Bleach? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Per concludere, vi segnaliamo questa intervista al regista di Bleach, in cui parla dei prossimi avversari di Ichigo e degli altri personaggi scritti e disegnati da Tite Kubo.