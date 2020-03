Bleach: la doppiatrice di Rukia è entusiasta del ritorno dell'anime

La giornata di oggi è stata particolarmente felice per i fan dell'opera di Tite Kubo, che dopo un'attesa estenuante hanno avuto la conferma ufficiale del ritorno dell'anime di Bleach, con l'adattamento dell'ultimo arco narrativo - La Guerra Millenaria.

Su Twitter, l'attrice Michelle Ruff - l'ex doppiatrice di Rukia - ha condiviso l'originale post di Weekly Shonen Jump, incredula della sua veridicità. Un fan è stato rapido nel mostrarle le scan ufficiali per fugare ogni dubbio, mentre altri utenti le hanno augurato di ricoprire nuovamente il ruolo di Rukia, con la stessa doppiatrice che ha ammesso di non vedere l'ora di reinterpretare il personaggio.

La nuova stagione della serie animata ricomincerà con la saga della Guerra Millenaria, che nel manga di Tite Kubo viene introdotta intorno al numero 55. L'anime dovrà quindi adattare circa 19 tankobon e ci auguriamo possa beneficiare di una produzione stagionale, così da non risparmiarsi dal punto di vista tecnico, viste le numerose battaglie dell'ultimo arco narrativo.

Al momento non è noto lo studio d'animazione che riprenderà le redini di Bleach, ma per quanto ci riguarda speriamo in un coinvolgimento di Masashi Kudo; l'animatore ha grande familiarità con la serie di Bleach, durante la quale ha saputo rendere giustizia al tratto di Kubo dimostrando una grande capacità nella riproduzione del suo stile.

Per ora le notizie sono poche, ma quella più importante è arrivata, l'anime di Bleach ritornerà nel 2021.

L'annuncio della nuova stagione di Bleach è già trend mondiale.