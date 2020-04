Bleach: dopo ben due anni, Tite Kubo torna a realizzare un'illustrazione

La pandemia del Coronavirus ha recentemente costretto il Premier Shinzo Abe a dichiarare lo stato d'emergenza, situazione necessaria che ha già iniziato, tuttavia, a causare alcuni disagi all'interno del mercato dell'intrattenimento. In difesa di questa ordinanza è intervenuto Tite Kubo, autore di Bleach, con un simpatico sketch.

Mentre restiamo in attesa di conoscere novità sul ritorno dell'anime di Bleach, previsto al debutto nel 2021, il sensei è tornato a pubblicare un'illustrazione sul proprio profilo ufficiale come non avveniva da ben due anni, a seguito della lunga pausa che l'autore si è preso al termine della serializzazione del suo manga, salvo lavori saltuari.

L'illustrazione in questione, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ritrae Ichigo e il figlio, Kazui, intenti a giocare davanti a un tablet. Lo sketch è inoltre accompagnato dalla descrizione che invita i propri lettori a stare a casa in questo difficile periodo.

Ad ogni modo, Kubo sta per tornare sul grande palcoscenico di Weekly Shonen Jump, già a partire da questa estate con la serializzazione regolare di Burn The Witch. Anche se il suo ritorno non durerà a lungo, la stessa serie sarà adattata in forma animata con un lungometraggio curato da Studio Colorito e previsto per la stagione autunnale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo semplice disegno di padre e figlio? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.