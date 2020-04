Bleach: due cosplay della bella Tia Harribel a confronto, qual è la migliore?

Il mondo di Bleach è di nuovo in fermento: dopo anni di assenza dal panorama internazionale, con l'unica evoluzione del franchise data da alcune light novel e un videogioco, è tornato a far parlare di sé grazie all'anime che adatterà la Guerra Millenaria, materiale presente negli ultimi venti tankobon del manga e mai trasposto finora.

Per questo ormai i fan stanno facendo risorgere il mondo di Bleach anche nella rete. Oltre i messaggi di vari appassionati, conquistano like anche fan art e, immancabilmente, i cosplay. Quest'oggi vi presentiamo due travestimenti basati su Tia Harribel che negli ultimi giorni hanno ottenuto consenso nel web.

Il primo è postato dall'account Twitter ComicCon Babes, e presenta una Tia Harribel pronta a combattere in due foto. Nella prima il top è allacciato fino alla bocca e nasconde la maschera da hollow mentre è ben visibile il 3 che indica il suo numero da espada. Nella seconda foto invece ha slacciato parte della zip e ha messo in luce la maschera bianca che le copre la metà inferiore del volto.

Il secondo cosplay è stato invece postato dall'account Twitter di Hisoka, e anche questo mette in mostra una Tia Harribel prima dell'utilizzo della sua Resurrecion. Capelli biondi e carnagione scura e lo sguardo nascosto tra i ciuffi della parrucca. Quale vi piace di più di queste due versioni del personaggio di Bleach? L'anime di Bleach partirà nel 2021 e potrebbe prendere il posto di Black Clover.