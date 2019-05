Bleach: due nuove illustrazioni sulla coppia Hitsugaya - Rangiku

Il character designer dell'anime di Bleach, Masashi Kudo, ha continuato negli anni a tenere viva l'attenzione verso la serie di Tite Kubo, nonostante non si profili più molto all'orizzonte per il franchise. Per il momento, la storia e l'universo continuano a vivere grazie al videogioco Bleach: Brave Souls e alle illustrazioni di Kudo.

L'illustratore e animatore ha continuato a pubblicare sulla propria pagina Twitter diversi sketch dedicati all'universo di Bleach e, in occasione del FigCon che si è tenuto in Spagna, a Granada, negli scorsi giorni, sono comparse diverse nuove illustrazioni. Abbiamo visto già il disegno dedicato a Tia Harribel per omaggiare una cosplayer incontrata proprio in occasione della fiera, mentre oggi Kudo ha condiviso sulla sua pagina Twitter dei disegni dedicati a Toshiro Hitsugaya e a Rangiku Matsumoto.

Il primo personaggio è stato creato con dedica al doppiatore spagnolo che ha dato la voce proprio a Hitsugaya, David Brau, ma naturalmente al fianco del capitano della decima divisione non poteva mancare la fedele vice capitano Rangiku, che appare in un secondo disegno che potete vedere in calce. Questi si vanno ad aggiungere all'elenco di personaggi di Bleach disegnati da Kudo, come il protagonista Ichigo Kurosaki.