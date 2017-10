Bleach: ecco come sarebbero i personaggi DC Comics nello stile dell'anime

, character designer dell'anime dipresso, ultimamente non sta certo con le mani in mano. Mentre i fan chiamano a gran voce un prosieguo della serie ispirata al manga di, interrotta bruscamente prima dell'arco narrativo finale, l'artista dà libero sfogo alla sua fantasia.

Dopo aver condiviso, infatti, alcuni sketch dedicati proprio a Bleach e aver espresso il desiderio (suo e del resto del team di Studio Pierrot) di ritornare prima o poi sulla trasposizione Anime, Masashi Kudo ha ora postato alcuni suoi sketch dedicati ai personaggi DC Comics.

Curiosi di sapere come sarebbero alcune eroine (e non solo) femminili della DC se fossero presenti in Bleach? Masashi Kudo ce ne dà un piccolo assaggio, mostrandoci alcuni suoi sketch di Harley Quinn, Supergirl e Wonder Woman.

Che ne pensate? Lo stile della DC Comics si sposa bene con il tratto di Tite Kubo?