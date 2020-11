Bleach: Ecco come ha fatto Tier Harribel a diventare regin dell'Hueco Mundo

Lo scontro tra shinigami e Aizen è, e sempre sarà, uno degli archi narrativi più belli di Bleach. Dopo la battaglia che ha visto gli Arrancar guidati dall'ex capitano Shinigami contro Ichigo e compagni, Tier Harribel è riuscita a diventare la nuova regina dell'Hueco Mundo, ma come ci è riuscita? Qui i dettagli.

Quella di Harribel può difficilmente essere definita come una scalata al trono. Del resto, il personaggio non è mai stato descritto come un Arrancar assetato di potere. L'Espada numero tre si è trovata a capo dell'Hueco Mundo più per caso che non per volontà.

Durante la battaglia svoltasi sulla terra che ha visto gli Shinigami contro gli Arrancar di Aizen, abbiamo visto cadere numerosi nemici ma anche gli eroi hanno subito ingenti danni. Tra le fila degli Arrancar però, a perdere la vita sono stati Barrigan, che regnava fino a quel momento nell'Hueco Mundo, e l'Espada numero due.

Nonostante il tradimento di Aizen, Tier Harribel è riuscita a sopravvivere alla battaglia e una volta rientrata all'Hecuo Mundo si è ritrovata ad essere l'Espada più forte. Questo l'ha resa di diritto la nuova regina, un ruolo che ben si addice ad un personaggio che ha dimostrato di avere tanta forza quanta saggezza. Harribel ha regnato sino al momento in cui ha perso la vita per mano dei Quincy.

Il fascino di un personaggio come Tier Harribel ha sempre fatto centro nel cuore dei fan, tant'è che il suo è uno dei più amati cosplay di Bleach. Prima di salutarvi vi ricordiamo del nostro approfondimento sui i sette momenti più attesi nell'anime di Bleach.