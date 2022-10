Bleach: l'eleganza di Ulquiorra nella figure targata MH Studio

Il ritorno di studio Pierrot con l’anime Bleach: Thousand Year Blood War per narrare la saga conclusiva della storia di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni ha riportato l’opera di Tite Kubo sotto i riflettori, e gli artisti di MH Studio hanno deciso di immortalare Ulquiorra Cifer, Arrancar al servizio di Sosuke Aizen, in una figure da collezione.

Prima del ritorno di Yhwach e del conflitto tra Shinigami e Quincy, l’antagonista principale dell’opera è stato il capitano Sosuke Aizen, creatore degli Arrancar grazie al potere dell’Hogyoku, che tornerà in azione anche nel corso della guerra millenaria. Uno dei suoi più fedeli, e potenti alleati, è stato Ulquiorra Cifer, Quarto Espada, rappresentante del lato nichilistico della morte.

Tra i migliori esponenti dell’esercito di Aizen, Ulquiorra rimane uno dei personaggi preferiti dagli appassionati della serie, che grazie agli artisti di MH Studio potranno aggiungere una nuova figure alla loro collezione.

Disponibile in due versioni, in scala 1:8 e 1:6, vendute al prezzo di 265 e 395 euro, la statua, appare perfettamente in linea col design visto nella serie, e rappresenta Ulquiorra in tutta la sua malinconica eleganza. Come potete vedere dalle immagini in calce, inoltre, si presenta con una base molto dettagliata, che richiama i dettagli della maschera indossata da Ulquiorra.