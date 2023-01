Bleach: un'elettrica Yoruichi nella figure di Resouls Studio

La saga di Bleach contiene diversi personaggi che hanno avuto un ruolo più o meno centrale per lo sviluppo della caratterizzazione dei protagonisti. Una di essi è Yoruichi, ex capitano della seconda divisione nonché uno dei volti che ha permesso ad Ichigo di migliorare durante il suo assedio alla Soul Society.

Yoruichi rientra tra i personaggi più popolari del manga di Tite Kubo, come dimostra anche questo cosplay di monhannoero, visto anche il coraggio nel rinunciare al suo incarico presso la Soul Society a causa dei piani di Aizen che riuscì a far esiliare Kisuke Urahara.

In qualità di ex capitano del Gotei 13, Yoruichi vanta di un arsenale di attacchi davvero incredibile che oltre ad essere temibile la rendono anche uno dei personaggi più forti dell'opera. E proprio in onore alla sua forza, Resouls Studio ha realizzato un modellino in scala alto 45 cm, lo stesso allegato in calce alla notizia, che ritrae proprio la donna mentre utilizza uno dei suoi attacchi più forti. La statuetta, che arriverà nel terzo quadrimestre del 2023, è già disponibile al preordine con un acconto di 100 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 260 euro al momento della spedizione.

