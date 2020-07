Bleach: l'epico duello tra Ichigo e Ulquiorra torna in una statuetta da quasi 900 euro

L'opera magna di Tite Kubo, Bleach, è un'icona del panorama shonen e dell'editoria nipponica, una serie che ha inevitabilmente contribuito a formare i tempi d'oro della rivista Weekly Shonen Jump. Ed è per merito di questa popolarità che è stata annunciata una nuova stagione dell'anime in arrivo presumibilmente nel 2021.

Nonostante non tutti siano convinti della bontà di una seconda stagione di Bleach, allo stesso tempo le aspettative sono particolarmente alte per l'adattamento di uno degli archi narrativi più promettenti e controversi del manga. Infatti, questa potrebbe essere una ghiotta occasione per il sensei per chiarire eventuali buchi di trama e gestire le tempistiche della narrazione e dei combattimenti in modo più lineare.

Ad ogni modo, in onore al franchise, recentemente la compagnia Figurama Collectors ha voluto omaggiare il duello più epico di Bleach, ovvero quello tra Ichigo e Ulquiorra. Il modellino in scala in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è alto ben 45 cm e sarà proposto al pubblico alla cifra monstre di 985 dollari (863 euro al cambio attuale) a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. L'esorbitante prezzo, non accessibile a tutti, è comunque giustificato da un'attenzione ai dettagli e ad una cura particolarmente maniacale per le fisionomie dei due personaggi. Il preordine, invece, inizierà a partire dal prossimo 25 luglio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Diteci la vostra, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.