Bleach: quanti episodi avrà il nuovo anime? Le ipotesi

In Italia è finalmente arrivato Bleach doppiato, riportando in auge la saga dello shinigami con i capelli color carota. Ma tutto il mondo attende spasmodicamente la realizzazione del nuovo progetto già annunciato oramai da diversi mesi.

La Saga della Guerra Millenaria di Bleach arriverà in versione anime. Ormai risale a marzo 2020 questa novità di cui non si sanno ancora molti dettagli. Segnerà in ogni caso il ritorno dell'opera di Tite Kubo e quindi dei suoi personaggi. Ma quanti episodi avrà il nuovo anime di Bleach?

Come si può dedurre dal nome, principalmente il progetto si concentrerà sulla guerra millenaria. La saga va dai volumi 55 al 74, ergo un totale di 20 volumi. Bleach rimane un manga che scorre velocemente, con pochi dialoghi per capitolo e quindi anche l'adattamento sarà abbastanza rapido. Non creerebbe quindi stupore vedere metà volume adattato per ogni episodio, e ciò porterebbe quindi a un minimo di 40 episodi prodotti. Considerato però che, a meno di scelte rare, gli episodi vengono condensati in cour da 12-13 episodi l'uno, l'anime di Bleach dovrebbe essere condensato o in 36 episodi circa oppure arrivare a 50-52 episodi.

Sarebbe semplice un'estensione dell'arco narrativo per raggiungere quest'ultimo numero, ma in ogni caso Bleach durerà quantomeno 9 mesi. E se invece venisse adattato anche qualcos'altro? Come sappiamo, esistono le light novel Can't Fear Your Own World che allargano l'universo di Bleach e spiegano parte dei suoi segreti e che potrebbero essere affrontati dall'anime. Inoltre, Kubo ha appena lanciato la saga dell'inferno di Bleach che potrebbe anch'essa venire adattata, sempre se la velocità di produzione del manga lo consente.

In questi ultimi due casi sarebbe difficile capire l'effettiva durata del prossimo anime di Bleach, che a quel punto sforerebbe ampiamente l'anno di trasmissione.