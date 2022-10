Bleach: quanti episodi avrà la nuova stagione? Svelata la cifra esatta

La Saga della Guerra Millenaria di Bleach è l'anime più atteso della stagione, un vero e proprio ritorno, quello dell'adattamento televisivo del manga di Tite Kubo, che i fan aspettavano da tanti anni. Ma di quanti episodi si comporrà esattamente questo inedito arco narrativo?

Nelle scorse ore la produzione è stato vittima di un grave fenomeno di leak che ha reso scaricabile il primo episodio illegalmente su numerosi portali. L'attesa per l'uscita ufficiale della prima puntata di Bleach: La Saga della Guerra Millenaria è prevista a breve su Disney+ visto che è stato il colosso dello streaming ad accaparrarsi in esclusiva i diritti per la distribuzione dell'anime internazionalmente e di conseguenza anche in Europa.

Ma per quanto tempo ci farà compagnia la nuova stagione? Sappiamo che Studio Pierrot ha suddiviso l'arco narrativo finale in 4 cour stagionali per un numero totale di 52 episodi. La formula è però quella dello split-cour, ovvero con una pausa stagionale ogni 13 puntate circa. Ad ogni modo, non resta che attendere appena una manciata di ore, se non qualche giorno, per poter finalmente rivedere Ichigo e i suoi amici sul piccolo schermo.

E voi, invece, vi aspettavate ben 52 episodi per la nuova stagione di Bleach? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.