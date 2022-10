Bleach, l'esaltazione dei fan: tutte le reaction su Twitter per il ritorno dell'anime

È giunto il momento di Bleach: Thousand Year Blood War , l'anime che tutti aspettavano. Il debutto in Giappone e nel resto del mondo è vicinissimo, con date e orari che possono variare di poco, e il pubblico su Twitter mostra che non vede più l'ora. Diversi tweet - come potete osservare in basso - riportano un' attesa spasmodica per il nuovo anime di Bleach .

Infatti l'anime di Studio Pierrot si bloccò nel 2012, diversi anni prima la conclusione del manga. Mentre Naruto si è concluso con un anime molto ampio e ONE PIECE è ancora in corso, Bleach non ha visto l'adattamento dell'ultimo arco narrativo . La guerra millenaria tra shinigami e quincy che potrebbe sovvertire il mondo intero però sta per arrivare. Studio Pierrot si sta occupando dell'adattamento da qualche anno.

Today is a day of redemption. A day of reward. A deserved day for every #BLEACH fan over the last decade who never stopped believing. Believe me when I say this: FUCK. THE. HATERS. We got Bleach back. Do not give them any thought. They didn’t want Bleach back. We did. #guchigang pic.twitter.com/BDJScwR6u1 — Flame of Rebirth (@Bleach_Rebirth) October 10, 2022

Me telling my boss I have to leave early to catch the Premier of the #Bleach TYBW Anime: pic.twitter.com/mzQYBqplVK — Zack Brangen💀🍓 (@ZBrag101) October 9, 2022

It's like a family reunion for Bleach fans around the globe.#Bleach #BLEACH_anime pic.twitter.com/fIreOGNTTg — ゲタ帽子🇳🇱 Road To 4K (@Geta_Boshi_) October 7, 2022

YOU GUYS READY FOR THE NEXT LEVEL?!#BLEACH 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rl9QWXJAQQ — Platinum Equinox 🎧🌻🎶⌛💫🎃 (@PlatinumEquin0x) October 9, 2022

#BLEACH fans waited over 10 YEARS for a new episode. Be hype 😤🔥 pic.twitter.com/NTchVluUzB — Tomo🔥 (@LorTomo2) October 10, 2022