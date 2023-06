Bleach, evitato un pericoloso spoiler per il futuro della serie: cosa è successo con Kubo

Il trailer di Bleach: Thousand Year Blood War segna il definitivo avvicinamento alla seconda parte dell'anime, interrotto da alcuni mesi dopo una dozzina di episodi che hanno segnato la fine della prima guerra tra shinigami e quincy. Le due fazioni si reincontreranno nel prossimo segmento di storia, ma ci sono tante cose da rivelare ancora.

Come già noto da tempo, Tite Kubo sta partecipando alla produzione di Bleach: Thousand Year Blood War e non soltanto come semplice supervisore. Il mangaka, infatti, sta dando il proprio contributo attivamente, proponendo alcune modifiche all'anime che possano integrare alcuni passaggi che lui non è riuscito a inserire adeguatamente nel manga, o che sono state narrate soltanto a posteriori tramite le light novel Can't Fear Your Own World. Un esempio è la comparsa del bankai di Shinji Hikari, ma non sarà l'unica novità nella prossima parte.

Se il trailer ha rivelato il bankai del capitano della quinta divisione, ben più punti oscuri ci sono sul bankai di Ukitake, shinigami che comanda la tredicesima divisione ed è sempre stato lontano dagli scontri a causa di alcuni misteriosi problemi di salute. Anche nel manga la sua figura è stata messa di lato fino a un certo punto della storia, ma sembra che in Bleach: Thousand Year Blood War parte 2 apparirà il bankai di Ukitake.

La notizia arriva da un'intervista che Tite Kubo ha rilasciato di recente al proprio club, intervista che è stata però tagliata dal suo editor. Il perché è proprio che Kubo ha detto cose, come la presenza del bankai di Ukitake, che sarebbero stati un enorme spoiler per tutti. Infatti, mentre il bankai di Shinji compare nel trailer recente, per l'altro capitano le cose stanno diversamente.

Quindi ci saranno novità per gli spettatori di Bleach: Thousand Year Blood War parte 2 e gli stessi lettori del manga dovrebbero dare un'occhiata ai prossimi episodi per rimanere aggiornati con le ultime chicche inserite dal mangaka.