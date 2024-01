Bleach: l'evoluzione degli Arrancar spiegata nel dettaglio

Per quanto Aizen abbia sempre catalizzato l'attenzione dei lettori di Bleach per il grado incontrastabile di potenza che lo caratterizza, c'è un altro elemento del personaggio che andrebbe sottolineato: l'acume scientifico. È allo shinigami che dobbiamo la tramutazione degli Hollow in Arrancar, di cui ripercorriamo qui tutti i processi evolutivi.

Come abbiamo visto nel nostro recente articolo sui motivi per cui Aizen potrebbe non avere il bankai in Bleach, l'ex Capitano della Quinta Brigata non è equiparabile solo al villain di riferimento di tutta l'opera o allo shinigami dal livello combattivo inarrivabile, ma alla pari di Kurotsuchi e Urahara è il personaggio che ha spinto la ricerca scientifica oltre orizzonti per gli altri inimmaginabili. Naturalmente le sue attività accademiche era deputate ad estendere la conoscenza personale sui fenomeni oscuri del mondo, tra cui la capacità di rigenerazione degli hollow e la loro eventuale evoluzione in esseri superiori.

Prima di arrivare a comprendere il processo di generazione degli Arrancar, occorre delineare tutto il percorso evolutivo che ha portato dei semplici involucri ad assurgere al ruolo di figure cardini dell'Hueco Mundo. Da questa prospettiva, ogni hollow, soprattutto nel suo stadio iniziale, ospita in sé i sintomi dell'evoluzione, anche se solo una manciata di queste figure riesce ad astrarsi dalla loro forma originaria.

Gli Hollow, così come li ha intesi Tite Kubo sin dagli esordi di Bleach, contraddistinguono tutti quei defunti, le cui anime non riescono ad ascendere alla Soul Society proprio perché ancorate a dei sentimenti fin troppo umani che li radicano alla Terra. A prima vista si presentano come degli esseri vacui, in piena analogia, ad esempio, all'identità del Senza Volto de La città incantata, con cui condividono l'assenza di qualsiasi vitalità. E per rispondere a questo opprimente senso di vuoto che li contraddistingue, attaccano umani e altre figure spirituali, mentre coloro che riescono a “sopravvivere” a lungo in questa forma, dal momento che sono destinati a scontrarsi con i loro eguali, possono generare una nuova creatura, più evoluta e potente di quella iniziale, nota come Menos Grande.

Esistono però tre tipologie di Menos Grande, dalla natura e dal grado di forza differente: i Gillian, gli Adjuchas e i Vasto Lorde. I primi sono le creature senza un senso di identità che emergono dal tripudio cannibalesco che li ha generati: ma se alcuni appaiono come meri involucri privi di coscienza, altri conservano al loro interno una reminiscenza dell'anima da cui era in precedenza nato l'Hollow, che li porta a scontrarsi con centinaia di loro eguali, fino al punto in cui da questa battaglia non emergono i sintomi dell'evoluzione, sublimata qui nella formazione di un Adjuchas.

Questo secondo livello di Menos Grande non è solo dotato di una forza impressionante, ma può assumere una varietà davvero ampia di forme – tra cui quella umanoide, una animalesca ed una spirituale – ma solo una manciata di essi, cioè coloro che hanno inscritto nel loro codice genetico un destino glorioso, può aspirare ad assumere la configurazione definitiva di Vasto Lorde, ovvero dei Menos Grande dall'aspetto umano, potenti quanto un Capitano del Gotei 13, e destinati a controllare l'Hueco Mundo. Almeno prima dell'avvento di Aizen.

Con l'arrivo dell'ex Capitano, il quale grazie all'hogyoku permette a queste figure di squarciare la maschera da hollow che ne ricopre il volto ed approdare allo stadio finale dell'evoluzione, i Vasto Lorde possono tramutarsi in Arrancar, i cui i dieci migliori saranno poi selezionati da Aizen per occupare le fila degli Espada, intesi qui come l'élite genetica ed evolutiva della catena gerarchica degli Hollow.