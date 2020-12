Bleach: l'evoluzione del rapporto tra Rukia e Byakuya

Rukia Kuchiki è una dei personaggi cardine di Bleach. Oltre ad aver trasmesso i suoi poteri da Shinigami a Ichigo Kurosaki e ad averlo introdotto al mondo dei Soul Reapers, la ragazza è anche la sorella adottiva di Byakuya, capitano della squadra 6. Tuttavia, nonostante il loro legame, inizialmente i due erano distaccati.

Prima dell'arrivo di Ichigo, Rukia e Byakuya avevano una relazione fredda e distaccata. Riviviamo il loro rapporto e l'evoluzione che ha avuto nel corso di Bleach.

Rukia aveva una sorella maggiore, Hisana, la quale la abbandonò per fuggire e accasarsi nella famiglia Kuchiki. Per sposarsi con lei, Byakuya fu costretto a infrangere le regole della nobile società e quando pochi anni dopo Hisana si trovò sul letto di morte le promise di trovare sua sorella e adottarla. Rispettando l'ultima volontà della sua defunta moglie, Rukia venne adottata. Tuttavia, a Byakuya non importava nulla della ragazza, il suo unico obiettivo era soddisfare il desiderio di Hisana.

A insegnare i veri valori della vita a Rukia fu Kaien Shiba, considerato dalla ragazza un fratello maggiore migliore di quanto non fosse quello adottivo. Ma la ragazza non ha mai preteso troppo da Byakuya, ha semplicemente accettato il suo status quo e il dovere legato al nome della famiglia Kuchiki. Questo fino alla comparsa di Ichigo.



A causa del suo gesto, Rukia fu condannata a morte, ma Ichigo e la sua squadra la salvarono e combatterono Byakuya fino a un punto di stallo. Colto alla sprovvista dall'intervento degli amici di sua sorella adottiva, l'uomo rivalutò i suoi principi rendendosi conto che la lealtà e l'amore superano il dovere e la tradizione.



Da quel giorno, il rapporto tra i due fratelli è cambiato: Rukia era diventata l'orgoglio e la gioia di Byakuya. La loro vicinanza raggiunge l'apice quando la ragazza apre il suo Bankai. Byakuya non solo l'aiuta a controllarlo, ma la loda clamorosamente, facendola scoppiare in un mare di lacrime di gioia; un momento che Rukia aspettava da tutta la vita.