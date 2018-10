Bleach: un fan crea una opening perfetta per il film live-action

Con l'uscita dell'adattamento Netflix in live-action di Bleach, i fan hanno ottenuto quella che è (secondo molti) una delle migliori trasposizioni non animate della storia nel suo genere. Era quindi logico che gli appassionati sfruttassero il materiale del film per creare una opening all'altezza. Sembra che Mytholo Geek ci sia riuscito.

I fan sono rimasti davvero sorpresi quando Netflix, il 14 settembre scorso, ha pubblicato il lungometraggio Bleach diretto da Shinsuke Satō e basato sull'omonimo manga scritto da Tite Kubo. Il risultato venne considerato infatti molto positivo, con i fan che hanno immediatamente iniziato a sperare in un sequel che desse continuità al lavoro. Nell'attesa, gli appassionati sfruttano l'ottimo materiale della pellicola per creare altre opere che rendano l'attesa sopportabile.

Un esempio è l'opening, creata dal canale Youtube Mytholo Geek, basata su quella dell'anime ma costruita utilizzando montaggi dalle scene del live-action del 2018. Grazie alla forte propensione verso chi è un fan di lunga data della serie e all'utilizzo della storica prima opening dell'anime, “Asterisk” dei ORANGE RANGE, il video è stato un immediato successo. Date un'occhiata e diteci se anche in voi ha suscitato qualche momento di nostalgia e un po' di voglia di vedere un sequel.

A questo proposito, non c'è ancora nessuna notizia su una possibile nuova pellicola che torni a esplorare l'universo creato da Tite Kubo. Tuttavia il regista Shinsuke Satō ha già detto qualcosa a riguardo:

"Riguardo a un sequel il mio produttore e io vogliamo assolutamente fare un sequel. Credo che ci siano una moltitudine di aspetti del mondo di Bleach che non sono rappresentati in questo film. In ogni caso si tratta di un film giapponese, e quindi tutto dipende dai risultati al botteghino, e ancora non è chiaro quali siano. Tutto il film è ambientato nel mondo reale, quindi non vediamo niente che riguardi la Soul Society. La parte della Soul Society è decisamente qualcosa che voglio esplorare "

Bleach è un film live-action basato sul manga di Tite Kubo, uscito nel settembre del 2018 e disponibile sulla piattaforma di Netflix. La pellicola è diretta da Shinsuke Satō e vede vede Sota Fukushi nei panni di Ichigo Kurosaki, mentre Hana Sugisaki è Rukia Kuchiki.