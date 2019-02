Bleach, fan pubblica un incredibile makeover anni '90 di Ichigo e Orihime

A questa domanda ha risposto un artista, proponendo un incredibile makeover di una coppia a noi nota,di Bleach . L'artista(@FITStarrySky) ha pubblicato sulla sua pagina di Twitter una sua rivisitazione illustrata Bleach.Come potete vedere in calce all'articolo, l'immagine riprende due dei personaggi principali della serie, Ichigo e Orihime, in pieno stile anni '90, a partire dal design, dalle tinte più morbide e tenui e dai filtri lucidi tipici delle serie di quegli anni. Nonostante le tinte e i toni cupi, non si può certo dire che l'opera di Tite Kubo non si sarebbe adattata anche in quel decennio, voi che ne pensate?Un'ulteriore tocco a questa splendida interpretazione è l'aggiunta di una scritta in basso "Halcyon Days", che non può non far riaffiorare nella mente dei fan di Bleach i momenti teneri che i due personaggi hanno trascorso durante la serie fino al momento del loro addio. Questo elemento, in qualche modo, conferisce all'arte un che di nostalgico e triste!Ricordiamo che di recente il mangaka ha deciso di condividere con i fan alcuni pensieri sul finale della serie di light novel Can't Fear Your Own World . Al momento non si hanno informazioni sul possibile seguito della storia o di altri spin-off relativi al mondi di, ciò che è certo è che franchise continua ad essere ancora vivo e vegeto.