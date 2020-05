Bleach: un fan realizza dei Funko Pop speciali per festeggiare il ritorno dell'anime

Inevitabilmente, il ritorno di Bleach con un anime sulla Guerra Millenaria previsto per il 2021 ha fatto felice tanti fan. Dopotutto stiamo parlando di una delle opere più significative del nuovo millennio e che per anni è stata uno dei Big Three di Weekly Shonen Jump.

Per questo in tanti hanno deciso di omaggiare Bleach. Alcuni fan hanno realizzato i cosplay di Rukia Kuchiki e di altri personaggi, altri invece hanno deciso di rispondere in un altro modo. In questa seconda categoria c'è il fan Mark @IGvinylalchmist che ha deciso di riprodurre dei Funko Pop personalizzati basati sui personaggi più amati di Bleach.

Grazie a tre immagini che potete osservare nel tweet in fondo alla notizia, Mark ha condiviso cinque personaggi di Bleach in versione Funko Pop. Il primo è Ichigo Kurosaki, realizzato con il costume da shinigami e la versione con la maschera da hollow completa. Il secondo è invece dedicato all'Espada Ulquiorra Schiffer, uno dei personaggi più amati della serie; l'Arrancar è stato realizzato nel suo stato base e in una posa neutra.

L'ultima immagine è dedicata invece a tre capitani del Gotei 13 di Bleach. A sinistra vediamo Byakuya Kuchiki, seguito da Shunsui Kyoraku e infine da Zaraki Kenpachi. Cosa ne pensate di questi Funko Pop realizzati dal fan? Intanto non perdetevi il nostro speciale sul nuovo anime di Bleach.