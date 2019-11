Bleach: i fan scovano un easter egg nella serie animata

Le speranze del ritorno dell'anime di Bleach, la trasposizione televisiva dell'opera di Tite Kubo, non si sono mai dissolte, anzi, continuano a pullulare nei cuori degli appassionati. E nonostante l'attesa continui, la serie televisiva riprende a stupire con un improvviso easter egg mai notato prima ad ora.

Sono in tanti a desiderare il ritorno di Bleach, persino il doppiatore di Ichigo che ha condiviso una petizione appena qualche mese fa. Nonostante questo, tuttavia, al momento le possibilità sono ben poche in quanto Studio Pierrot è alle prese con la produzione di due mastodontiche produzioni: Black Clover e Boruto: Naruto Next Generations.

La lunga serializzazione di queste due serie animate rende difficile, se non impossibile, la realizzazione in tempi brevi di una nuova stagione, seppur la prossima fine di Black Clover potrebbe aprire uno spiraglio qualora all'adattamento televisivo del manga di Yuki Tabata non venisse immediatamente annunciato un seguito. L'unica alternativa, infatti, riguarda la possibilità che una nuova compagnia si occupi del franchise, e data la carenza di novità non è un'ipotesi da escludere in partenza.

In ogni caso, in uno degli episodi dell'ultima saga degli anime, un fan ha scovato una citazione allo studio Pierrot, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Non è la prima volta che un'azienda si autocelebra grazie a un easter egg, ma scovarli è sempre un'impresa.

E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica citazione allo studio di animazione di Bleach? Diteci la vostra con un commento qua sotto.