Bleach: una fan sfrutta la quarantena per creare un perfetto cosplay di Renji

I personaggi ideati da Tite Kubo sono ancora tra i preferiti degli appassionati di animazione giapponese: sono numerosi infatti i cosplay di Bleach, questa volta vi segnaliamo quello dedicato allo spadaccino Renji.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia, condivisa dalla cosplayer Azarinki, che ci mostra la sua versione del personaggio di Renji. Nel commento che accompagna la foto, scopriamo che questo è stato il suo progetto durante la quarantena per l'emergenza Coronavirus, ma che non è riuscita a completare in tempo, nonostante questo i fan hanno apprezzato particolarmente il suo cosplay e in particolare la grande abilità nel creare la spada Zabimaru, famosa per la trasformazione in un'arma simile ad un serpente, adatta per fronteggiare più avversari contemporaneamente.

È un ottimo momento per tutti i fan del mondo nato dalla mente di Tite Kubo: come avrete sicuramente letto, sono stati annunciati due diversi anime ambientati nell'universo di Bleach, in particolare gli appassionati sono ansiosi di scoprire qualche informazione in più sulla trasposizione della Guerra dei Mille Anni, mentre il secondo progetto si intitolerà "Burn The Witch" e sarà uno spin-off della storia che ci racconta le vicende della Western Branch e di Noel Niihashi.

Se invece avete solo letto il manga della serie, ecco la nostra guida con l'elenco degli episodi filler di Bleach.