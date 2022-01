Bleach: il fascino di Rangiku Matsumoto nel cosplay di Pingping

Uno dei capitani del Gotei 13 che più è stato in vista in Bleach è stato Toshiro Hitsugaya, la giovane anima della Soul Society che è risultato essere uno dei talenti più puri mai visti in circolazione. Con l'aspetto di un bambino, si fa aiutare molto nella gestione della brigata dal suo vice capitano, Matsumoto Rangiku.

A differenza del suo capitano, Rangiku ha un aspetto molto adulto e maturo, con dei lunghi capelli arancioni e una divisa portata in modo da far risaltare il fisico particolarmente prosperoso. Ovviamente le sue abilità non finiscono qui, dato che non è vice capitano per caso, avendo mostrato più volte le sue capacità in combattimento e le abilità dello shikai della sua zanpakuto.

Pingping, una cosplayer di origine cinese, si è calata nei panni della creatura di Tite Kubo, indossando quindi l'abito nero da shinigami con orli bianchi, una parrucca con i capelli arancioni lunghi e una fascia rosa, oltre alla targhetta che indica la sua divisione. E così dalla decima divisione arriva un cosplay di Rangiku Matsumoto in tutto il suo splendore nelle foto disponibili in basso. Un cosplay che potrebbe rivaleggiare per caratteristiche con quelli di Inoue Orihime, altra ragazza di Bleach molto in vista.

E proprio una domanda su Inoue Orihime ha fatto scatenare Tite Kubo su Twitter di recente.