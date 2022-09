Bleach: un fedelissimo Ulquiorra nel cosplay di Ryomikk

Il ritorno dell'anime di Bleach è previsto il prossimo mese con la Saga della Guerra Millenaria che concluderà dopo anni di pausa l'adattamento televisivo del manga di Tite Kubo. Nel frattempo, tuttavia, la community sta supportando al meglio delle sue capacità la trasposizione tv.

Ci sono ancora tanti punti interrogativi in merito alla nuova stagione di Bleach che, stando a sempre più rumors in circolazione, dovrebbe approdare in esclusiva su Disney+ attraverso una formula latecast. In attesa di ulteriori conferme in merito alla questione, vi suggeriamo di continuare a seguirci per restare aggiornati sulle modalità di distribuzione dei nuovi episodi.

Ad ogni modo, nel frattempo il web continua ad arricchirsi di manifestazioni di creatività da parte degli appassionati che stanno ingannando l'attesa con veri e propri colpi di genio, l'ultimo dei quali a cura di Ryomikk_a. Il cosplayer giapponese, infatti, ha realizzato un'interpretazione personale di uno dei personaggi più amati del franchise, Ulquiorra, ma con una fedeltà quasi straordinaria. A tal proposito, potete ammirare il suo lavoro tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di uno degli Arrancar più potenti al servizio di Aizen? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.