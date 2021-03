Bleach, Federico Viola è il doppiatore di Ichigo Kurosaki: i ruoli della voce italiana

Nel mese di febbraio, Dynit rivelava l'arrivo in Italia di Bleach, un anime che fino a questo momento non aveva mai ricevuto la possibilità di essere visto legalmente nel nostro paese. A differenza di ONE PIECE e Naruto che avevano ricevuto la versione doppiata da Mediaset, Bleach era rimasto lontano dai riflettori nostrani.

A febbraio 2021 però Dynit ha deciso di presentare il nuovo prodotto in arrivo. Su Amazon Prime Video, Bleach arriverà in italiano da fine aprile. Insieme al primo trailer sono stati presentati anche i doppiatori e tra questi c'è Federico Viola, noto per tanti ruoli che spaziano tra i videogiochi, le serie TV e gli anime. Stavolta sarà il protagonista dando la voce a Ichigo Kurosaki, ma vediamo anche altri ruoli del doppiatore.

Nel corso degli anni, ha prestato la voce in vari film ad attori come Tom Holland, Dave Franco e John Magaro, con quest'ultimo che ha doppiato anche in Umbrella Academy. Federico Viola ha però prestato la propria voce anche ai personaggi dei videogiochi, soprattutto nell'ultimo periodo dove ha recitato il ruolo di Eivor in Assassin's Creed Valhalla e V di Cyberpunk 2077.

Negli anime invece è noto per Katsuki Bakugo di My Hero Academia e Genzo Wakabayashi nel nuovo adattamento di Captain Tsubasa - Holly e Benji. A quest'ultimo elenco di anime famosi si aggiungerà proprio Ichigo Kurosaki di Bleach che doppierà per almeno 5 stagioni, quelle per ora programmate da Dynit e che saranno trasmesse su Amazon Prime Video nel corso dei prossimi mesi.