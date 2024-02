Bleach, i film anime sono imprescindibili oppure non raggiungono i livelli della serie?

Come Naruto e One Piece, anche Bleach ha avuto modo di esprimersi attraverso delle pellicole cinematografiche. Dato che la questione della non canonicità della maggior parte dei film anime rende spesso il pubblico diffidente sulla qualità degli stessi, oggi vi spieghiamo se i lungometraggi di Bleach sono di valore. Occhio agli spoiler!

I film dedicati a Bleach sono 4.

Il primo, intitolato Memories of Nobody, ha una particolarità rispetto agli altri: è l'unico a poter essere considerato, quasi sicuramente, canonico.

Infatti, il racconto malinconico di questo film, che vede Ichigo alla scoperta della misteriosa figura di Senna - una shinigami apparsa dal nulla -, introduce una location mai esplorata nell'opera originale chiamata "Valle delle Urla", uno spazio collocato tra la Soul Society e il mondo degli umani. Questo luogo è stato probabilmente canonizzato dal manga nel capitolo 627, quando Ichigo afferma di essere stato nella Valle delle Urla in passato, cosa che è successa solo nel lungometraggio. Canonicità a parte, il film è molto drammatico ed intenso e merita di essere visto.

Il secondo film, The Diamond Dust Rebellion, è dedicato a Toshiro Hitsugaya, un personaggio secondario molto affascinante che ha trovato spazio in un film che esplora il passato del prodigioso shinigami e lo mette di fronte ad uno scontro nostalgico con un suo vecchio amico, Sojiro Kusaka. Si tratta forse del film più debole di Bleach dal punto di vista del puro intrattenimento ma, nel complesso, è un'opera più che discreta.

Fade to Black, che è la terza incursione cinematografica di Bleach, è probabilmente il film con la sceneggiatura più intrigante perché trasforma Rukia, l'amica di sempre di Ichigo, in una nemica.

L'ultimo film, The Hell Verse, è ambientato all'Inferno e questo già basta per renderlo accattivante. Non a caso, Bleach: Thousand-Year Blood War potrebbe animare una saga appositamente dedicata all'Inferno, poiché è un luogo che incuriosisce molto i fan. Inoltre, vediamo Ichigo ottenere una trasformazione infernale che, ancora oggi, è tra le più cool di sempre nei battle-shonen.

In conclusione, almeno 3 film su 4 di Bleach hanno degli elementi che li rendono memorabili e che un vero fan di Bleach non può assolutamente lasciarsi sfuggire!