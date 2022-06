Bleach, il finale di Sado Yasutora è incoerente? No, Kubo spiega il perché

La carriera di Ichigo Kurosaki come shinigami è cominciata nel 2001 su Weekly Shonen Jump. Quasi epoche fa, considerato che di acqua sotto i ponti ne è passata nell'industria dei manga. Bleach rimane comunque uno degli shonen più famosi di sempre e per questo ritorna anche nelle discussioni odierne.

Di recente, il mangaka Tite Kubo è intervenuto molto su alcuni temi riguardanti il manga, il suo finale e altri dettagli sul franchise. Di recente si è espresso su Toshiro Hitsugaya e il suo status di capitano nel Gotei 13, ma c'è anche un altro personaggio sul quale sono state dirette le attenzioni dei fan. Risalendo fino alla prima saga di Bleach, c'è un personaggio che ha perso pian piano il suo ruolo di spalla in favore di altre figure: Sado Yasutora, alias Chad, un ragazzo dalla carnagione scura e capace di sprigionare una forza assurda tramite le sue braccia. Chad è un ragazzo d'oro che non vuole usare la sua forza, eppure nel finale di Bleach diventa un pugile.

È cambiato qualcosa per Chad nel finale di Bleach oppure questo è un finale incoerente? "Nulla è cambiato. Chad semplicemente considera la boxe uno sport basato sull'arte marziale e pertanto non lo vede come qualcosa di violento." Il mangaka risponde quindi a questa domanda su Chad, chiudendo il cerchio sulla sua storia.