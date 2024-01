Bleach, i flashback più tristi del manga di Kubo

Bleach è un battle-shonen di culto. L'opera di Tite Kubo ha riscosso un grande successo sia con il manga che con l'anime, che, nei prossimi mesi, proseguirà con la parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War. La forte componente emotiva della serie è presente persino nei flashback della storia. Quali sono quelli più tristi?

Innanzitutto, Kubo ci descrive il passato di Rukia Kuchiki con uno struggente flashback che viene messo in scena mentre la Shinigami è rinchiusa in una torre, nell'arco narrativo ambientato nella Soul Society. Quando non era ancora diventata a tutti gli effetti una "dea della morte", Rukia era piena di ansie e preoccupazioni. Fu Kaien, il suo migliore amico, a consolarla, appoggiarla e supportarla costantemente, formando un legame molto profondo tra i due giovani.

Purtroppo, un Hollow in grado di possedere i corpi altrui attacca la Soul Society e riesce ad entrare proprio nel corpo di Kaien, che lo stava affrontando. Dopo una serie di vicissitudini, Rukia combatte con l'amico che, per qualche secondo, riacquista coscienza e tranquillizza Rukia, assicurandole che il suo cuore sarebbe rimasto per sempre nel suo luogo di riposo, anche dopo essere stato trafitto dall'amica.

Proseguiamo il nostro excursus nei flashback più toccanti di Bleach con quello dedicato a Coyote Stark. L'Espada N°1 dell'esercito di Aizen, durante lo scontro con Shunsui, capisce di aver trovato finalmente un degno rivale, data la sua immensa potenza. A questo punto, la narrazione ci mostra la solitudine di Stark che, quando era un semplice Hollow, assorbiva involontariamente chiunque avesse intorno. Alla fine, fu costretto a dividersi in due e generare Lilynette, per non essere più solo.

Chiudiamo con il rimpianto di Ichigo. Il protagonista di Bleach, da piccolo, non distingueva gli spiriti dagli esseri umani ancora vivi e, a causa di ciò, è stato attirato da un Hollow in una trappola, costringendo sua madre ad immolarsi per proteggerlo. Questo trauma è rimasto un tormento per Ichigo quasi fino a fine serie, quando il protagonista si rende conto di essere ormai in grado di difendere i propri cari. Quale di questi momenti vi ha commosso di più? Mentre vi lasciamo ai commenti, vi ricordiamo che Bleach ha saputo brillare anche in alcuni filler.