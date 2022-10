Bleach: il Gotei 13 è pronto alla Guerra Millenaria nel nuovo trailer dell'anime

Quando mancano solamente pochissime ore al ritorno dell'anime di Bleach, la Guerra Millenaria comincia in anteprima con un nuovo, entusiasmante teaser trailer che mette in luce i capitani del Gotei 13 e i loro Bankai.

È tutto pronto al rilascio dell'episodio 1 di Bleach: La Guerra Millenaria, ma queste ultime ore di attesa si fanno più difficili che mai. Per smorzare la tensione, arriva una mini anteprima incentrata su una delle fazioni che scenderà in campo in questa parte finale dell'adattamento dello shonen di Tite Kubo.

Quello che probabilmente è l'ultimo teaser prima dell'uscita ufficiale dell'anime, punta i riflettori sui capitani del Gotei 13 e sui loro Bankai. Il filmato presenta dunque i vari capitani e li mette in mostra in alcune emozionanti sequenze di combattimento contro gli Sternritter, che in questa saga cercheranno d'invadere la Soul Society. Il precedente trailer di Bleach: La Guerra Millenaria è dedicato proprio agli Sternritter.

Vi ricordiamo che l'anime di Bleach verrà trasmesso in simulcast da Disney+, e che la prima puntata debutterà in Europa il 9 ottobre. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire se il Gotei 13 sarà in grado di difendere la Soul Society dagli invasori capeggiati dal malvagio antagonista Ywhach.