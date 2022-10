Bleach: Grimmjow non è mai stato così realistico come in questo cosplay di VL

Si è fatto aspettare tantissimo tempo ma finalmente l'anime di Bleach è tornato sul piccolo schermo con la Saga della Guerra Millenaria, l'ultimo arco narrativo dell'opera principale di Tite Kubo. La community, in risposta a questo inizio, ha iniziato a supportare la serie con brillanti manifestazioni di creatività.

La nuova stagione di Bleach ci farà compagnia a lungo visto che Studio Pierrot intende trasporre l'arco narrativo in 52 episodi suddivisi in 4 cour stagionali. Com'era prevedibile, il debutto dell'anime ha conquistato i trend di Twitter con la community che ha reagito nei modi più disparati a questo gradito ritorno. Alcuni di questi, infatti, hanno deciso di condividere sui social le loro ultime trovate creative, proprio come ha fatto il cosplayer di nome VL.

L'artista polacco ha infatti omaggiato uno dei personaggi più amati dell'intero franchise, Grimmjow, con un'interpretazione personale talmente realistica, anche solo per le espressioni del viso, che ha scatenato il thread con migliaia di commenti e ricondivisioni. Non ci resta che lasciare a voi di tirare le conclusioni dando un'occhiata al post originale allegato in calce alla notizia che, al momento della pubblicazione di questa notizia, vanta di oltre 17mila manifestazioni di apprezzamento in nemmeno 24 ore dalla sua pubblicazione.

E voi cosa ne pensate di questo cosplay di Grimmjow, vi piace? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.