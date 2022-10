Bleach: La Guerra Millenaria 1x01, dichiarazione di guerra

Sei anni dopo la fine del manga e dieci dopo l'ultimo episodio dell'anime, Bleach è tornato con l'adattamento della Guerra Millenaria. Dopo tanta attesa, la prima puntata della nuova serie tratta dall'iconico shonen di Tite Kubo è stata finalmente trasmessa. Scopriamo quel che è accaduto!

La prima puntata di Bleach: La Guerra Millenaria comincia con la Soul Society che nota la scomparsa di numerosi Hollow quasi in contemporanea. Il Sostituto Shinigami pare essere tornato in azione, e dal QG decidono di rafforzare i pattugliamenti. Nel corso di uno di questi, due giovani novizi vengono attaccati da brutali Hollow. Sul punto di morire, senza nemmeno poter reagire, vengono però salvati dal ritorno di Kurosaki Ichigo e della sua squadra.

Dopo aver fatto piazza pulita dei nemici, Ichigo e gli altri portano al sicuro i loro due nuovi amici. Finalmente guariti, quando si risvegliano assistono alle divertenti scenette del gruppetto. Tuttavia, l'ilarità e la gioia del momento vengono interrotte da un uomo misterioso. La stanza di Kurosaki Ichigo accoglie un ospite indesiderato.

Spronato a combattere Ichigo decide infine di utilizzare il suo Bankai, ma per qualche strano ragione il nemico è convinto di poterlo annullare. Fuggendo via, l'avversario fa rapporto al suo capitano. La Soul Society ha appena ricevuto una dichiarazione di guerra. Ecco le immagini in anteprima di Bleach: La Guerra Millenaria 1x02.