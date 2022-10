Bleach: la Guerra Millenaria 1x02, la tragica situazione del Hueco Mundo

Il primo episodio di Bleach: La Guerra Millenaria è servito da incipit per il conflitto che andrà a logorare la Soul Society, presentando dei loschi individui che per ordine di Yhwach hanno dichiarato guerra a Yamamoto in persona. Il secondo episodio ha invece approfondito il caos generato dai nuovi antagonisti nel Hueco Mundo.

L’apparizione di Asguiaro Ebern, antagonista marginale dell’ultima saga, e l’utilizzo di un artefatto capace di catturare o rubare il Bankai degli Shinigami, ha fatto comprendere ad Ichigo il livello di minaccia potenziale raggiungibile dagli uomini al servizio di Yhwach, e se la Soul Society è stata invasa all’improvviso, al Hueco Mundo sta toccando una sorte peggiore.

Grazie all’avviso di Nel, apparsa come bambina nel mondo degli umani, e Pesche che descrivono la tragica situazione in cui si trova il loro regno Ichigo decide di aiutarli nonostante i loro trascorsi e si reca nel Hueco Mundo. I due spiegano ad Ichigo dell’apparizione di una figura misteriosa, capace di sconfiggere alcuni dei migliori Arrancar, e seminare la distruzione che il protagonista si ritrova ad osservare con i propri occhi.

Di fronte a corpi di Hollow e Arrancar che volteggiano nell’aria, grazie ai poteri dei nemici, sembra che questi vogliano portare dalla loro parte gli Arrancar più forti, in vista di un’altra invasione, già pianificata. Cosa ne pensate di questi sviluppi della guerra millenaria? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo che il primo episodio ha trasposto una delle scene più divertenti della saga finale.