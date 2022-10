Bleach: la Guerra Millenaria comincia nel trailer dell'episodio 1

La serie anime di Bleach ha fatto il suo esordio il 5 ottobre del 2004 e fino al 27 marzo 2012 Studio Pierrot ha prodotto un totale di 366 episodi. Da oltre 10 anni, però, l'adattamento dell'omonimo manga di Tite Kubo era rimasto incompleto. L'attesa è quasi giunta al termine, Bleach: La Guerra Millenaria sta per arrivare.

Dal 10 ottobre in simulcast su Disney+ esordirà Bleach: La Guerra Millenaria. Questa sarà la Stagione 17 dell'anime, che torna dopo una lunga pausa che aveva lasciato i fan con un grosso vuoto. L'arco narrativo finale di Bleach verrà finalmente adattato dalla serie anime. L'epilogo è però ancora lontano, poiché Bleach: La Guerra Millenaria sarà diviso in quattro cour.

In vista dell'imminente debutto, l'insider di Twitter @JaymesHanson ha condiviso il teaser preview del primo episodio, attraverso il quale possiamo godere delle nuove animazioni di Pierrot. La guerra tra gli Shinigami della Soul Society e i Quincy guidati dal terribile Ywhach sta per esplodere e nel filmato possiamo godere in anteprima delle premesse di questa saga conclusiva.

Ichigo e compagni dovranno presto affrontare la minaccia degli Sternritter, il corpo d'élite del Wandenreich. Mentre Bleach inaugura una collaborazione con Coca-Cola, al momento esclusiva giapponese, La Guerra Millenaria inizia nell'illustrazione di Animedia Magazine.