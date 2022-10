Bleach: la Guerra Millenaria nel poster di Weekly Shonen Jump

Il ritorno dell’anime di Bleach con l’adattamento della Guerra Millenaria è una delle novità più interessanti del 2022, e mentre la qualità emersa dai trailer e dal materiale promozionale ha incrementato le aspettative della community, ecco un nuovo poster ufficiale dedicato all’ultima, grande, avventura di Ichigo Kurosaki e dei suoi compagni.

Nel numero 44 di Weekly Shonen Jump, rivista di punta della casa editrice Shueisha, è stato inserita la speciale illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina, nel post condiviso da @WSJ_manga, autorevole fonte del settore. Il poster rappresenta Ichigo pronto a sfoderare la sua Zanpakuto per fronteggiare la minaccia dei Quincy, e del loro creatore, vostra maestà Yhawch, probabilmente il personaggio più potente della serie di Tite Kubo, e protagonista dell’ultimo trailer della Guerra Millenaria.

Sullo sfondo si stagliano molti frame presi da altrettanti episodi realizzati dagli artisti dello studio Pierrot, come per ripercorrere tutta la storia produttiva dell’anime e celebrare il ritorno dopo 10 anni dall’interruzione. E voi cosa ne pensate di questo omaggio all’anime di Bleach? Ditecelo, come di consueto, nella sezione riservata ai commenti.

Ricordiamo infine che Bleach: la Guerra Millenaria debutterà il 10 ottobre 2022 in Giappone, e vi lasciamo alla fantastica illustration board realizzata dallo staff di Pierrot.