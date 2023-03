Bleach: l'Hollow di Ichigo esplode in questa figure epica da 455 euro

Uno dei momenti più alti della precedente stagione di Bleach, la serie storica per intenderci, riguarda sicuramente lo scontro tra Ichigo ed Ulquiorra che tanto ha affascinato il web. In quell'occasione, infatti, vediamo il protagonista perdere per la prima volta il controllo.

L'Hollow Interiore di Ichigo, brutalmente emerso in difesa di Oirhime nonostante le ferite dello shinigami, annientò ed annichilì il proprio avversario con una potenza a dir poco disarmante. Quel momento è stato molto apprezzato sul web tanto che moltissime aziende di modellini in scala approfittano di quella forma peculiare per arricchire il merchandising a tema Bleach.

A tal proposito, dunque, CHENG e JACKSDO Studio si sono uniti insieme per realizzare un'epica statuetta dell'Hollow Interiore di Ichigo, la stessa che potete apprezzare in tutto il suo splendore in calce alla notizia. Si tratta di una figure alta ben 53 cm e disponibile in due varianti, rispettivamente proposte al costo di 455 e 470 euro a fronte di 120 euro da scalare in fase di preordine. la consegna si farà attendere visto che è attesa tra il terzo e il quarto quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino a tema Bleach, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.