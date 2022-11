Bleach: l'Hollow di Ichigo nella nuova figure di Evil Studio

Kurosagi Ichigo ne ha passate tante prima di raggiungere il suo attuale livello che ha fatto di lui uno degli shinigami attualmente più forti in circolazione. Per un paio di saghe di Bleach, infatti, il protagonista ha avuto un asso nella manica che ha giocato nelle situazioni più difficili.

La maschera Hollow di Ichigo dava al nostro eroe più forza davanti agli avversari, un piccolo potenziamento, di durata limitata, che ha dato modo al sostituto shiigami di sconfiggere un paio di avversari. Ma a proposito di questa forma, avete dato un'occhiata al nostro breve speciale su Ogichi Shirosaki che riassume la storia di come Ichigo possa sfruttare le abilità di un Hollow?

Ad ogni modo, recentemente Evil Studio ha messo mano al franchise per realizzare un modellino in scala originale, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, dedicato proprio al protagonista con indosso la maschera. La figure in questione, alta 44cm, è già preordinabile al costo di 100 euro di cui ulteriori 340 euro da aggiungere al momento della spedizione nel terzo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Evil Studio, vi piace l'attenzione ai dettagli manifestata dalla compagnia? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.