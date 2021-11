Bleach: l'Hollow di Ichigo a piena potenza in questa figure da quasi 800 euro

Uno degli archi narrativi più entusiasmanti di Bleach è senza alcun dubbio la Saga degli Arrancar, i seguaci di Aizen il cui ruolo è stato fondamentale per spingere Ichigo a migliorarsi ulteriormente. Ed è proprio nel pieno della 14esima stagione che subentra uno degli scontri più epici dell'opera, quello tra Kurosaki e Ulquiorra.

Ancora oggi sono in molti i fan convinti che la battaglia a suon di spade tra Ulquiorra e Ichigo sia in assoluto il migliore del franchise finora. Ad ogni modo, dopo anni l'opinione potrebbe cambiare dal momento che una nuova stagione dell'anime di Bleach è attualmente in cantiere e nuove informazioni dovrebbero trapelare il prossimo 18 dicembre, ovvero durante i Jump Festa 2021.

Ad ogni modo, Seretei Studio ha voluto omaggiare quell'epico combattimento con un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, alto ben 75cm. La statuetta, in particolare, ritrae il momento in cui l'Hollow di Ichigo prevale sull'ormai corpo in fin di vita del protagonista per sconfiggere di fatto un ormai impotente Ulquiorra. La figure viene infatti omaggiata anche del braccio dell'Arrancar, sintomo di una ricercata attenzione ai dettagli che tende tuttavia a far lievitare il prezzo a ben 795 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.