Bleach: L'Hollow di Ichigo si scatena nell'ultima figure di WS Studio

Da un anno a questa parte il franchise di Bleach è finalmente tornato a far parlare di sé per tutta una serie di progetti a cui Tite Kubo e Shueisha hanno iniziato a lavorare. Quello più atteso di tutti, senza alcun dubbio, è la nuova stagione dell'anime che chiuderà finalmente i conti con la Saga della Guerra Millenaria.

Tuttavia, la storia non riprenderà unicamente sul fronte televisivo dal momento che anche il manga omonimo sembra aver qualcosa di nuovo da raccontare. Attraverso un capitolo speciale, infatti, il sensei ha preannunciato il prossimo debutto di una nuova saga di Bleach la cui data d'uscita non è stata ancora annunciata dalla rivista Weekly Shonen Jump. Non sappiamo infatti chi saranno i protagonisti di questo nuovo arco narrativo né tantomeno per quanti capitoli proseguirà sul magazine di punta di casa Shueisha.

Ad ogni modo, in attesa di novità, recentemente WS Studio ha voluto riportare in auge la serie proponendo un nuovo modellino in scala in alta qualità, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e dedicato nientemeno che all'Hollow interiore di Ichigo. Il modellino, alto ben 39cm, è già disponibile all'ordine con consegna immediata al costo di 390 euro a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori spese di spedizione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.