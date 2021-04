Bleach: L'Hollow interiore di Ichigo in una splendida figure da quasi 400 euro

Con il ritorno dell'anime di Bleach in una nuova stagione, che coprirà gli eventi della Saga della Guerra Millenaria, diverse compagnie sono tornate a mettere mano all'opera di Tite Kubo per realizzare nuovi epici oggetti a tema, alcuni dei quali anche piuttosto particolari come il recente modellino di WS Studio.

Uno dei momenti più straordinari di Bleach, senza alcun dubbio, è lo scontro tra Ichigo e Ulquiorra. Il protagonista, infatti, nel tentativo di salvare Orihime dal potente Arrancar viene sconfitto ed ucciso a causa della sua immensa forza. Tuttavia, la disperazione della ragazza risveglia l'Hollow interiore di Kurosaki che così si manifesta in tutta la sua piena e soverchiante potenza che, in men che non si dica, riduce letteralmente a pezzi Ulquiorra.

WS Studio ha voluto omaggiare quella scena in particolare, ridisegnando in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, l'Hollow di Ichigo e tutta la sua cieca furia. La statuetta, alta all'incirca 40 cm, è già disponibile al preordine al costo di 390 euro con la spedizione attesa durante il corso del 2021.

Prima di salutarvi, cogliamo l'occasione per ricordarvi che, dal prossimo 26 aprile, Bleach debutterà su Amazon Prime Video in italiano con la prima stagione. Le restanti 4, invece, usciranno con cadenza mensile. E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.