Bleach: l'Hollow Vasto Lorde di Ichigo terrorizza nell'ultimo cosplay

È passato tanto tempo da quando Ichigo e i suoi amici furono costretti a invadere lo Hueco Mundo in uno degli archi narrativi più ricchi d'azione del manga e anime di Bleach. Arrancar dopo Arrancar, il protagonista si trovò costretto ad affrontare gli Espada e uno di questi, Ulquiorra Schiffer, lo costrinse a una trasformazione fuori controllo.

Durante quello scontro tra i più famosi di Bleach, Ulquiorra Schiffer arrivò a mostrare la sua seconda Resurrecion mentre Ichigo Kurosaki era ormai allo stremo. Dentro il protagonista alberga però un hollow che in quell'occasione sfoderò la propria forza per la prima volta. Il Vasto Lorde all'interno di Ichigo prese possesso del corpo del ragazzo e mise in fretta fine alla vita di Ulquiorra.

Quella versione dell'hollow di Ichigo è stata ora rappresentata dal cosplay di Masuku che ha deciso di utilizzare la vernice adatta per la pelle per rappresentare il bianco di fondo e per le strisce nere dell'hollow, il tutto culminando con la famosa maschera da cui spuntano due corna affilate e orizzontali. A completare il quadro ci sono i lunghi capelli arancioni che svolazzano alle spalle del ragazzo.

Così come Ichigo Kurosaki, anche Ulquiorra vive con un cosplay anche se pensato al femminile.